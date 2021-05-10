Коронавирус Шмыгаль рассказал, как ФОПам получить карантинную помощь

2021-05-10 22:00

 

На выплаты карантинной помощи государство направило уже 600 миллионов гривен

Предприниматели, бизнес которых пострадал в результате введения карантина, могут обратиться для начисления 8000 гривен "карантинной" помощи от государства до 19 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, сообщает «Хвиля».

"Прием заявок продолжается. Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения «красной» зоны в регионе. Если область была отнесена к «красной» зоне в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение Дия до 19 мая ", - написал Шмыгаль.

 

По его словам, в целом на выплаты средств наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена ​​в "красных" зонах, государство направило уже 600 миллионов гривен.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кабмин продлит адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль

2021-05-10 19:20

​Украину накроет мощный циклон: какие области будут заливать дожди

2021-05-10 16:40

Россия доигралась. США готовы увеличить помощь Украине

2021-05-06 21:40

После беседы с Зеленским Госсекретарь США срочно отправился к премьеру Шмыгалю

2021-05-06 14:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Шмыгаль рассказал, как ФОПам получить карантинную помощь

2021-05-10 22:00

Падение в 37 раз. В Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса

2021-05-10 21:40

Врач из "Феофании": смертность от COVID-19 в Украине занижена, в регионах умирают без тестирования

2021-05-10 20:00

Кабмин продлит адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль

2021-05-10 19:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Шмыгаль рассказал, как ФОПам получить карантинную помощь 2021-05-10 22:00
Падение в 37 раз. В Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса 2021-05-10 21:40
Врач из "Феофании": смертность от COVID-19 в Украине занижена, в регионах умирают без тестирования 2021-05-10 20:00
Кабмин продлит адаптивный карантин до августа, - Шмыгаль 2021-05-10 19:20