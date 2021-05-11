Коронавирус Из-за пандемии в Индии взлетела стоимость священной кремации и тела просто сбрасывают в реку

2021-05-11 13:02

В священной для Индии реке Ганг обнаружили десятки тел людей, которые предположительно скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Times of India, останки нашли в реке на территории штата Бихар. Информация о числе тел разнится. По словам местных жителей, на которых ссылается издание, речь идет то ли о 30, то ли о 100-150 трупах.

“С большой вероятностью тела сбросили в воду родные умерших: традиционное в индуизме сожжение тела в соответствии с принятыми правилами подчас неподъемно для бедных слоев населения”, - пишет издание.

В СМИ поясняют, что в индуизме традиционным считается похоронный ритуал антьешти - кремация на костре. Однако с наступлением пандемии и ростом числа жертв коронавируса в Индии, брахманы подняли стоимость кремации тел умерших от COVID-19.

“Тела сжигают в определенных местах, ритуал проходит по упрощенной программе и за повышенную плату. Бедняки нередко не могут позволить себе и дерево для погребального костра”, - объясняет газета Times of India

Столкнувшись с “похоронными накрутками” бедные семьи, не имеющие средств на проведение ритуала, стали просто бросать тела умерших родственников в Ганг, надеясь, что “священные воды очистят тело и покойный все равно получит хорошее перерождение”.

Правительство штата уже заявило, что кремация неопознанных тел будет производиться за счет местного бюджета. В настоящее время силами местной администрации реку очищают от человеческих тел.