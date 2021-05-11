Экономика Какие налоги могут повысить в Украине в 2021 году, чтобы наполнить бюджет

2021-05-11 15:43

В Украине могут повысить налоги для отдельных отраслей, при этом общую нагрузку, которая касается физических лиц, малого и среднего бизнеса, пересматривать не планируют, сообщил в интервью РБК заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, чтобы наполнить бюджет, нужно изменить ситуацию в отдельных отраслях, но это будет касаться рядовых граждан, а также малого и среднего бизнеса.

"Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", – уверяет глава правительства.

Кабмин работает над бюджетной декларацией с Минфином. Общегосударственные налоги повышать не планируют – те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов – сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии.

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