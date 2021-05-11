Коронавирус Шмыгаль: ЕС признает украинские COVID-сертификаты

2021-05-11 19:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что украинские сертификаты о прививках против коронавируса будут признавать на территории Европейского Союза.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Facebook премьера.

«Украинские сертификаты здоровья позволят людям путешествовать в Европейский Союз», - отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства проинформировал о совещании в Кабинете министров по разработке сертификата здоровья.

«На этой неделе в Правительстве состоялось совещание по разработке соответствующего документа. Украина первой обратилась к ЕС относительно совместимости европейского и украинского сертификатов», - рассказал Денис Шмыгаль.

Премьер министр подчеркнул, что получение сертификата здоровья «должно стать максимально быстрым, удобным и безопасным для каждого украинца».

Напомним, Европейский Союз планирует открыть границы для туристов, однако на определенных условиях. Согласно первому варианту, на территорию ЕС смогут въехать туристы из стран, в которых уровень заболеваемости COVID-19 относительно невысокий, до 100 новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. При этом положительная доля тестирования не должна превышать 4%. Согласно второму сценарию, на территорию ЕС смогут въехать туристы, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Однако в ЕС пустят только тех туристов, которые вакцинировались определенными препаратами, одобренными в Евросоюзе. Так, это вакцины производства Pfizer и корейская AstraZeneca; индийская AstraZeneca; потенциально китайская вакцина производства Sinovac, которую должны одобрить в мае. Все остальные вакцины не будут принимать во внимание, в том числе российский препарат «Спутник».