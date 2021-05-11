Политика видео Вручение подозрения Медведчуку и Козаку: онлайн трансляция брифинга главы СБУ и генпрокурора

2021-05-11 18:20

Во вторник, 11 мая, состоится совместный брифинг Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Трансляция брифинга будет осуществляться на YouTube-канале Офиса Генерального прокурора.

11 мая 2021 года в помещении Офиса Генерального прокурора Украины по ул. Резницкая, 13/15 состоится брифинг Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова по поводу объявления о подозрении народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Начало брифинга запланировано на 18:00.

во вторник, 11 мая, сотрудники СБУ пришли с обысками в дома народного депутата Украины Виктора Медведчука. В частности, сотрудники правоохранительных органов пришли к дому Медведчука по улице Монтажников в Киеве.

Напомним, что охрана частного владения Медведчука вызвала адвокатов и заявила, что политика нет дома. Однако, по оперативной информации спецслужбы, подозреваемый находится именно в этом доме.