Коронавирус В Украине за сутки выявлено 4538 новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-05-12 13:24

За минувшие сутки украинские медики подтвердили 4538 новых случаев COVID-19. 

По данным МОЗ выздоровели за 24 часа 19766 человек (всего - 1797136), а скончались 356 украинцев (всего - 46987).

Кроме того, за день была проведена 17 031 вакцинация.

Число новых случаев заражения коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 63
  • Волынская область - 139
  • Днепропетровская область - 211
  • Донецкая область - 356
  • Житомирская область - 60
  • Закарпатская область - 12
  • Запорожская область - 275
  • Ивано-Франковская область - 31
  • Киев - 627
  • Киевская область - 169
  • Кировоградская область - 52
  • Луганская область - 199
  • Львовская область - 136
  • Николаевская область - 132
  • Одесская область - 150
  • Полтавская область - 380
  • Ровенская область - 471
  • Сумская область - 58
  • Тернопольская область - 54
  • Харьковская область - 345
  • Херсонская область - 31
  • Хмельницкая область - 153
  • Черкасская область - 304
  • Черновицкая область - 65
  • Черниговская область - 65
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