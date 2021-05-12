В Украине за сутки выявлено 4538 новых случаев COVID-19 - ситуация по областям
2021-05-12 13:24
За минувшие сутки украинские медики подтвердили 4538 новых случаев COVID-19.
По данным МОЗ выздоровели за 24 часа 19766 человек (всего - 1797136), а скончались 356 украинцев (всего - 46987).
Кроме того, за день была проведена 17 031 вакцинация.
Число новых случаев заражения коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 63
- Волынская область - 139
- Днепропетровская область - 211
- Донецкая область - 356
- Житомирская область - 60
- Закарпатская область - 12
- Запорожская область - 275
- Ивано-Франковская область - 31
- Киев - 627
- Киевская область - 169
- Кировоградская область - 52
- Луганская область - 199
- Львовская область - 136
- Николаевская область - 132
- Одесская область - 150
- Полтавская область - 380
- Ровенская область - 471
- Сумская область - 58
- Тернопольская область - 54
- Харьковская область - 345
- Херсонская область - 31
- Хмельницкая область - 153
- Черкасская область - 304
- Черновицкая область - 65
- Черниговская область - 65