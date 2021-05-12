Коронавирус В Украине за сутки выявлено 4538 новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-05-12 13:24

За минувшие сутки украинские медики подтвердили 4538 новых случаев COVID-19.

По данным МОЗ выздоровели за 24 часа 19766 человек (всего - 1797136), а скончались 356 украинцев (всего - 46987).

Кроме того, за день была проведена 17 031 вакцинация.

Число новых случаев заражения коронавирусом в областях Украины: