Экономика Как теперь отслеживаются доходы, активы и финансовые операции украинцев

2021-05-12 14:21

Минфинан Украины обновил процедуру предоставления субъектом первичного финансового мониторинга на запрос Госфинмониторинга информации по отслеживанию финансовых операций клиента. В Украине вступил в силу Порядок предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций, утвержденный приказом Министерства финансов от 05.04.2021 года № 196.

Госфинмониторинг направляет субъекту запрос в случае, если объектом финансового мониторинга является:

  • финансовая операция или совокупность связанных между собой финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • финансовая операция или информация о клиенте, связанная с совершением уголовного преступления, не касающаяся легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • информация о действиях с активами, связанных с соответствующими участниками финансовых операций, которые их проводят, при условии наличия рисков использования таких активов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также любая информация о таких действиях или событиях, активах и их участниках, в том числе указанная в запросе уполномоченного органа иностранного государства.

Субъект должен сообщить в Госфинмониторинг о совершенных финансовых операциях, о которых ранее не сообщал, в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса, а об отслеживании финансовых операций - не позднее следующего рабочего дня после проведения каждой финансовой операции.

Источник: телеграм-канал "Адвокат Права"

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