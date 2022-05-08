Мир В беларуси разгрузился эшелон с большим количеством военной техники - мониторинговая группа

2022-05-08 19:00

В районе агрогородка Колодищи (Минский район, беларусь) утром замечена разгрузка эшелона с большим количеством военной техники, всего не менее 40 единиц, и пассажирскими вагонами для перевозки личного состава. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Детали

Среди техники замечено: танки Т-72Б, 122-мм полковые самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», гусеничные боевые машины пехоты БМП-2, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЕМ-2, Уралы общего назначения и бензовозы Ч, машина старшего офицера батареи КСАУО самоходной артиллерии 1В13, многоцелевой плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ и его санитарная версия, бронированная разведывательно-дозорная машина Кайман-КАС, машина командира батареи КСАУО самоходной артиллерии 1в14 1КШ.

Добавим

беларусь начала внезапную проверку сил реагирования.

Сообщается, что в ходе проверки военные части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач.

Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки.