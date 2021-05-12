Коронавирус В ЕС назвали вакцины, потенциально эффективные против "индийского" штамма коронавируса

2021-05-12 21:40

 

Европейское агентство лекарственных средств внимательно отслеживает новые данные об "индийском" штамме.

Вакцины против COVID-19 с использованием матричной РНК, такие как Pfizer-BioNTech и Moderna, вероятно, способны "нейтрализовать" так называемый "индийский" вариант коронавируса - линии поколений B.1.617.

Об этом на пресс-конференции в среду, 12 мая, рассказал глава отдела вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) Марко Кавалери.

По его словам, регулятор внимательно отслеживает новые данные об "индийском" штамме и существуют доказательства того, что такие вакцины могут ему противостоять.

"Данные кажутся довольно обнадеживающими в отношении того факта, что, по крайней мере, вакцины на основе матричной РНК смогут нейтрализовать этот вариант, хотя бы в той степени, которая гарантирует достаточную защиту", - сказал Кавалери, отвечая на вопрос о вакцинах против "индийского" штамма.

Он также отметил, что ЕАЛС не отрицает возможную эффективность против этого штамма и других векторных вакцин, однако сейчас регулятор ждет "реальных данных" о применении вакцины AstraZeneca в Индии.

 

 

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