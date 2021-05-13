Коронавирус Ляшко опроверг информацию, что на выходных можно вакцинироваться без очереди

2021-05-13 13:24

Главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что зарегистрированные в приложении "Дія" все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса вне очереди в выходные.

Во время прямого эфира в Instagram Радио Свобода он уточнил, что вакцинировать будут только граждан из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет.

По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет.

 "Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении Дия на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди старше 65 лет. В письме ожидания в Дии у нас таких есть 23 тысячи 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", - сказал Ляшко.

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