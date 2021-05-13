Ляшко опроверг информацию, что на выходных можно вакцинироваться без очереди

Главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что зарегистрированные в приложении "Дія" все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса вне очереди в выходные.
Во время прямого эфира в Instagram Радио Свобода он уточнил, что вакцинировать будут только граждан из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет.
По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет.
"Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении Дия на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди старше 65 лет. В письме ожидания в Дии у нас таких есть 23 тысячи 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", - сказал Ляшко.