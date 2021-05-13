Политика Зеленский подписал закон о запрете на импорт электрэнергии из РФ и Беларуси

2021-05-13 13:02

Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ обеспечит возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии по модели отделения ISO (Independent System Operator). Эта модель предусматривает, что такой оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время это имущество остается в собственности государства.

Отныне оператор системы передачи – юридическое лицо (акционерное общество), ответственное за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию и развитие системы распределения, которая получила лицензию на деятельность по передаче электрической энергии. Оператором системы передачи может быть не только владелец системы передачи, как сейчас, но и субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству или государственной компании.

Владелец системы передачи не должен иметь права управления или контроля за субъектами хозяйствования, производящими или поставляющими электроэнергию и занимающимися трейдерской деятельностью.

Управлять объектами государственной собственности, которые используются для передачи электроэнергии, может только уполномоченное правительством Украины Министерство.

Правительство лишается полномочий прекращать права хозяйственного ведения на государственное имущество, используемое в процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии. А также полномочий отменять акты министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые выдаются в пределах управления субъектами хозяйствования, осуществляющими передачу электроэнергии.

Закон определяет обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO. Также предусмотрены требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части внедрения программы соответствия, в которой определяются меры во избежание дискриминационных действий со стороны оператора системы передачи и мониторинга выполнения таких мероприятий.