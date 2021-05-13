Спорт Киевское Динамо берет Кубок Украины. Луческу выиграл все футбольные трофеи страны в первый же сезон

2021-05-13 21:40

Вечером в четверг, 13 мая в Тернополе состоялся финал Кубка Украины по футболу. На стадионе встретились динамовцы Киева под руководством Мирчи Луческу и футболисты "Зари" под началом Юрия Вернидуба.

Участники решающей встречи никак не могли распечатать ворота, сохранялась равная игра с небольшим преимуществом киевлян. Обе сорокапятиминутки завершились без голов и арбитр объявил дополнительное время.

И только на 98-й минуте лидер киевлян Виктор Цыганков после передачи в центр штрафной от Жерсона Родригеса был точен. Через небольшой промежуток времени он же не реализовал 11-метровый, но динамовцы Киева сумели довести игру до победы.

Мирча Луческу очень хотел выиграть все трофеи своего первого футбольного сезона в киевском "Динамо" и его подопечные его порадовали. Динамовцы выиграли Суперкубок, чемпионат и Кубок страны.

После сегодняшней кубковой победы динамовцы сравнялись с "горняками" по числу побед в этом турнире.

"Спасибо за сборников", - сказал Мирчи Луческу глава УАФ Андрей Павелко.