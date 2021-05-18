Коронавирус Как без лекарств снизить риск тяжелой формы Covid-19 - МОЗ подтвердил выводы британских ученых

2021-05-18 09:02

Физическая активность снижает риск перенести Covid-19 в тяжелой форме, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, люди, которые занимаются физической активностью, могут легче переносить коронавирус. Для этого необходимо всего 150 минут в неделю. Ляшко отметил, что такие данные обнародованы в недавней публикации в британском научном журнале спортивной медицины.

"Доказанный факт - физическая активность снижает риск перенести Covid-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса", — сказал Ляшко.

Главный санитарный врач также отметил, что физические упражнения очень важны и для людей, которые уже переболели коронавирусом.

У информации Минздрава, 60% украинцев не занимаются физической активностью в свободное время и эта тенденция каждый раз увеличивается. Это касается как взрослого населения, так и молодое поколение. 

Также медик призвал граждан заниматься спортом, это могут быть как занятия в зале, которые уже разрешены с соблюдением карантина, так и на улице. Кроме того, украинцам рекомендуют перейти с личного или общественного транспорта на велосипедные и пешие прогулки.

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