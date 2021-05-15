Коронавирус Арахамия пояснил, за что хотят уволить Степанова

2021-05-15 10:30

В ситуацию с вакцинами приходилось вмешиваться лично президенту, в то время как профильный министр "тормозил".

Главу Минздрава Максима Степанова хотят уволить из-за провала кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Вы сами знаете, что у нас очень плохая ситуация со скоростью вакцинации. В процесс вакцинации вмешивался лично президент, доставал эти вакцины, общался с производителем... И когда они общались, они неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось чуть позже, чем другие", - сказал Арахамия.

Он добавил, что нынешние задержки в поставках объясняются именно этим.

"Если вся страна работает только на то, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство", – добавил глава фракции Слуга.

По его мнению, кресло Степанова займет Виктор Ляшко, который занимался карантином и показал хорошие результаты.