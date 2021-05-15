Политика Глобальная перекройка Кабмина: Шмыгаль остается без пяти министров

2021-05-15 14:00

 

14 мая стало известно, что свои должности в Кабинете министров могут покинуть сразу пять глав своих ведомств. Отставки могут произойти уже на следующей неделе.

Кто оказался под угрозой увольнения и чем запомнились министры.

Максим Степанов - глава Минздрава

Наверное, самый скандальный член нынешнего правительства. Скандалы к нему тянет словно магнитом, но на своей должности он продержался уже больше года - его назначили 30 марта 2020 года.

Самый громкий скандал с его участием связан с закупкой вакцин от COVID. Его обвиняли в том, что он самостоятельно назначил компанию для закупки китайских вакцин, а других производителей он заблокировал.

Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

На должности министра он продержался больше Степанова - его назначили 17 марта прошлого года.

Его обвиняли в слабой работе ведомства и часто подвергали критике. В ответ он говорил, что виной всему пандемия.

Владислав Криклий - министр инфраструктуры

На должность Криклия назначили в августе 2020 года.

Осенью того же года он стал фигурантом сразу двух международных скандалов. Так, его отстранили от запланированной встречи с премьер-министром Казахстана из-за фальшивого ковид-теста.

Позже о нем заговорили не в лучшем свете, когда он сорвал договор с Польшей по автоперевозкам, опубликовав в соцсети пост о том, что украинская сторона "дожала поляков".

Денис Малюська - министр юстиции

Назначен на должность 29 августа 2020 года, как и Криклий. Запомнился глобальной распродажей зданий тюрем, спрос на которые так и не появился.

Недавно в отношении него начали уголовное производство. В НАБУ подозревают, что он незаконно стал владельцем "Новой топливной компании" (НТК) и других 19 хозяйствующих субъектов.

Сергей Марченко - министр финансов

Этот министр получил должность 30 марта 2020 года. Особой критике подвергался во время согласования бюджета-2021, но это привычное для нашей страны явление.

29 апреля этого года в Верховной Раде даже зарегистрировали проект постановления о его увольнении.

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