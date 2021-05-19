Экономика В Нацбанке назвали точные сроки, когда Украина обязана выполнить все условия МВФ

2021-05-19 09:21

Украина в ближайшие недели может достичь с МВФ соглашения на уровне персонала. Об этом в интервью FinClubTALK сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

«По нашим положительным ожиданиям, в течение следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement – это будет текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что настал этот «счастливый» момент – достигнуто SLA. Далее мы должны будем выполнять предварительные мероприятия», – рассказал Юрий Гелетий.

Эти «предварительные мероприятия» должны быть выполнены до «каникул». «Если мы выполняем все предыдущие мероприятия, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в Фонде во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мероприятий до конца июня», – сказал он.

Юрий Гелетий объяснил, что судьба необходимых законопроектов зависит от Верховной Рады. «Работа с нашим банковским комитетом довольно конструктивна. Надеюсь, так будет и с другими комитетами, на которых будут рассматриваться законодательные изменения, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ», – сказал он.

Только после выполнения обязательств Украины перед МВФ можно будет рассчитывать на новый транш.

«И все эти вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала – staff level agreement – и дальше выполнять предварительные мероприятия и уже попадать с первым пересмотром программы в Совет директоров МВФ», – сказал замглавы НБУ.

Источник: Finclub