Детали документ після викрадення українським ГРУ суддю Чауса зняли з розшуку Інтерполу

2021-05-18 15:21

Інтерпол офіційно перестав розшукувати екс-суддю Миколу Чауса ще 7 травня. Про це свідчить документ, який з’явився у ЗМІ.

17 травня український суддя Микола Чаус записав відеозвернення, в якому пообіцяв "з'явитися в Україні" і свідчити.

"Що стосується викрадення, хочу сказати, що воно дійсно було, але не зараз, а у 2016 році. З тих пір мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим знаходитися в Молдові. Люди, які причетні до цього, боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити. Але дякую моїм друзям, які допомогли мені уникнути тюрми та вірної смерті", - заявив він.

Між тим, як Інтерпол  скасував розшук Чауса і тим, як екс-суддя записав відеозвернення, пройшло 10 днів.

Варто зазначити, що коли Інтерпол встановлює місцезнаходження будь-якої особи, незалежно від того, знаходиться вона в розшуку чи ні, Інтерпол може зняти з розшуку в залежності від карти.

Раніше журналісти-розслідувачі Юрій Бутусов та Олег Єльцов розповіли про нараду в Офісі президента, де нібито планувалося викрадення судді. Молдовські правоохоронці вважають, що здобули докази, що викрадення проведено офіцерами Головного розвідувального управління України.

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