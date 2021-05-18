Коронавирус Ляшко рассказал, когда ждать следующую партию Pfizer

2021-05-18 19:40

 

В партии вакцины от коронавируса Pfizer, которая прилетела в Украину 18 мая, 122 850 дозы препарата. Следующая партия может прибыть в Украину уже после 7 июня.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook и во время форума "Украина 30".

"Следующие поставки вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX мы ожидаем 7 июня", – сказал Ляшко.

При этом, по его словам, в сегодняшней партии вакцины содержится 122 850 препарата от Pfizer-BioNTech, до конца недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

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