Политика В четверг состоится внеочередное заседания парламента. Рассмотрят восемь вопросов

2021-05-18 22:00

В четверг, 20 мая по требованию президента Украины Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные избранники рассмотрят восемь законодательных инициатив.

Соответствующее распоряжение председателя парламента Дмитрия Разумкова обнародовала его пресс-секретарь Ольга Туний на своей странице в Facebook.

В повестке дня три законопроекта, речь в которых идет о полномочиях частных исполнителей (№4330, №4331, №4532). Также парламентарии рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украине относительно ряда вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системы (№ 4578).

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект № 4367, по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.