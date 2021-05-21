Коронавирус В Евросоюзе приняли волевое решение по цифровому сертификату COVID-19

2021-05-21 15:25

Европарламент и Совет ЕС смогли достичь соглашения по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации. 

"Достигнута сделка по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID-19. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС", – написал в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Договоренность между евроинститутами была достигнута после четырех раундов переговоров При этом соглашение между Европарламентом и Советом ЕС прокладывает путь для внедрения сертификатов только к концу июня.

Напомним, в марте в ЕС представили проект цифрового сертификата о COVID-вакцинации. Он будет содержать данные о самой вакцинации, тестах на инфек

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