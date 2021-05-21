Экономика Оформить на удалёнке: Когда в украинских банках появится возможность дистанционной идентификации

2021-05-21 10:41

До конца года видеоидентификацию внедрят 15-20 украинских банков. Такой прогноз сделали банкиры в ходе круглого стола «Онлайн-кредитование: новые возможности для банков и клиентов», организованного «Финклубом».

«Дистанционную идентификацию уже проводит два – три банка за 10-15 минут через «Дію», BankID, Liveness и FaceMachine. И, в принципе, достаточно успешно, – рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. – Благодаря действиям Нацбанка, мы получили снятие всех нормативных ограничений относительно дистанционной идентификации. Сейчас есть только технологические ограничения у банков – многие не готовы, либо (их IT) в разработке».

По мнению Михаила Власенко, видеоидентификация за 5-10 минут – это одна из ступеней, которую банки уже прошли.

«Глобально до конца года будет 15-20 игроков. В третьем квартале присоединится где-то половина. Это предоставляет дополнительные возможности для работы на рынке онлайн-кредитования и позволяет дать клиентам сервис и конкурировать с финансовыми компаниями, которые прочно обосновались в этом сегменте», – сказал он.

Проблема удаленной верификации сдерживала развитие рынка, говорит заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.

«Эта проблема была решена в прошлом году: 65-е постановление НБУ дало банкам возможность дистанционно проводить верификацию несколькими способами. Активно используем в нашем приложении «Дія», БКИ, сейчас подключили BankID», – отмечает он.

«Рынок развивается, в том числе благодаря видеоидентификации, удаленной идентификации, чтобы клиенту не нужно было приходить на точку продаж. Мы такую технологию сейчас можем использовать только для повторных клиентов. На открытый рынок планируем эту технологию вывести в мае», – анонсировал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Исчтоник: Finclub.net