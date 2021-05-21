Число новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад - статистика по областям
2021-05-21 10:03
В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Как сообщает пресс-служба МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.
В течение 24 часов госпитализированы 1 785 человек, выздоровели и выписаны из больниц 2 305 человек. При этом зафиксировано 202 летальных случая.
Осуществлено тестирований за сутки - 62 577 (в том числе методом ПЦР – 26 154, методом ИФА – 11 454) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 969.
Число зафиксированных новых случаев заражения в областях:
- Винницкая область - 134 случая;
- Волынская область - 170 случаев;
- Днепропетровская область - 405 случаев;
- Донецкая область - 408 случаев;
- Житомирская область - 117 случаев;
- Закарпатская область - 47 случаев;
- Запорожская область - 354 случая;
- Ивано-Франковская область - 85 случаев;
- Киев - 453 случая;
- Киевская область - 348 случаев;
- Кировоградская область - 66 случаев;
- Луганская область - 56 случаев;
- Львовская область - 269 случаев;
- Николаевская область - 214 случаев;
- Одесская область - 201 случай;
- Полтавская область - 183 случая;
- Ровенская область - 236 случаев;
- Сумская область - 191 случай;
- Тернопольская область - 122 случая;
- Харьковская область - 299 случаев;
- Херсонская область - 154 случая;
- Хмельницкая область - 121 случай;
- Черкасская область - 139 случаев;
- Черновицкая область - 77 случаев;
- Черниговская область - 135 случаев.