Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад - статистика по областям

2021-05-21 10:03

В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Как сообщает пресс-служба МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

В течение 24 часов госпитализированы 1 785 человек, выздоровели и выписаны из больниц 2 305 человек. При этом зафиксировано 202 летальных случая.

Осуществлено тестирований за сутки - 62 577 (в том числе методом ПЦР – 26 154, методом ИФА – 11 454) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 969.

Число зафиксированных новых случаев заражения в областях: