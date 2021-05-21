Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад - статистика по областям

2021-05-21 10:03

В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Как сообщает пресс-служба МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

В течение 24 часов госпитализированы 1 785 человек, выздоровели и выписаны из больниц  2 305 человек. При этом зафиксировано 202 летальных случая.

Осуществлено тестирований за сутки - 62 577 (в том числе методом ПЦР – 26 154, методом ИФА – 11 454) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 969.

Число зафиксированных новых случаев заражения в областях:

  • Винницкая область - 134 случая;
  • Волынская область - 170 случаев;
  • Днепропетровская область - 405 случаев;
  • Донецкая область - 408 случаев;
  • Житомирская область - 117 случаев;
  • Закарпатская область - 47 случаев;
  • Запорожская область - 354 случая;
  • Ивано-Франковская область - 85 случаев;
  • Киев - 453 случая;
  • Киевская область - 348 случаев;
  • Кировоградская область - 66 случаев;
  • Луганская область - 56 случаев;
  • Львовская область - 269 случаев;
  • Николаевская область - 214 случаев;
  • Одесская область - 201 случай;
  • Полтавская область - 183 случая;
  • Ровенская область - 236 случаев;
  • Сумская область - 191 случай;
  • Тернопольская область - 122 случая;
  • Харьковская область - 299 случаев;
  • Херсонская область - 154 случая;
  • Хмельницкая область - 121 случай;
  • Черкасская область - 139 случаев;
  • Черновицкая область - 77 случаев;
  • Черниговская область - 135 случаев.
subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 млн доз вакцин от коронавируса

2021-05-20 17:40

Число новых случаев COVID-19 в Украине немного стабилизировалось

2021-05-20 11:05

В Украине снова быстро растет число новых случаев COVID-19

2021-05-19 10:41

Ливни и град продержатся до конца дня. Украинцев предупредили о значительном уровне опасности

2021-05-18 17:25

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Число новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад - статистика по областям

2021-05-21 10:03

Число новых случаев COVID-19 в Украине немного стабилизировалось

2021-05-20 11:05

Байден снимет санкции против главы компании, строящей "Северный поток-2"

2021-05-19 21:40

В Германии начали бороться с выдачей и использованием фальшивых паспортов вакцинации

2021-05-19 15:55
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Число новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад - статистика по областям 2021-05-21 10:03
Число новых случаев COVID-19 в Украине немного стабилизировалось 2021-05-20 11:05
Байден снимет санкции против главы компании, строящей "Северный поток-2" 2021-05-19 21:40
В Германии начали бороться с выдачей и использованием фальшивых паспортов вакцинации 2021-05-19 15:55