Политика В Крыму начали бурить скважины на Азовском море, чтобы оценить запасы пресной воды

2021-05-22 12:00

После обнаружения учеными под дном Азовского моря пресной воды специалисты приступили к бурению скважины в акватории моря. Они намерены оценить объем имеющихся запасов.

Как пишет ТАСС, об этом 21 мая рассказал журналистам "вице-премьер Республики Крым" Евгений Кабанов.

"На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины", - сообщил чиновник аннексированного полуострова.

Он добавил, что наличие воды точно подтверждено. Предварительные результаты о ее качестве могут быть получены к 1 июля.

Как сообщалось ранее, потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря активно изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет образовался дефицит пресной воды.

По информации Кабанова, разведку Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас осуществляет одна из ведущих компаний РФ.