Коронавирус COVID-19 в Украине: за сутки зафиксирован годовой минимум новых случаев заражения

2021-05-24 09:03

В Украине за минувшие сутки выявили 1 334 новых случаев заражения коронавирусом.  Как сообщает МОЗ, это минимальный показатель с начала года.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

За прошедшие 24 часа госпитализировано 1 019 человек. Также зафиксировано 68 летальных случаев. За сутки в стране выздоровело 6 999 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 2 183 855 человек, 49 436 пациентов скончалось, 1 957 560 человек выздоровели.

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