Мир Глава Ryanair прямым текстом обвинил режим Лукашенко в "воздушном пиратстве"

2021-05-24 13:24

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири после инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске обвинил власти Беларуси в "воздушном пиратстве", сообщает Newstalk в понедельник, 24 мая.

Он считает, что на борту самолета с основателем белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем могли быть сотрудники белорусского КГБ.

"Похоже, власти намеревались задержать журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также вышли некоторые агенты КГБ", - сказал он.

По данным СМИ, самолет прилетел в Вильнюс без двух белорусов и четырех россиян.

О'Лири отверг претензии в адрес пилотов, заверив, что они сделали все, чтобы безопасно завершить полет.

По его мнению, подобный инцидент случается впервые с европейской авиакомпанией.

"Это случай с государственным похищением ... пиратство, финансируемое государством. Мы проинструктируем наш экипаж, который сделал феноменальную работу, вывезя этот самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - сказал О'Лири.

Он добавил, что этот инцидент очень испугал как пассажиров, так и  и экипаж, поскольку их держали под вооруженной охраной и обыскивали сумки.

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КАРТА В Сеть попали переговоры диспетчеров с экипажем посаженного в Беларуси Ryanair 2021-05-24 14:00