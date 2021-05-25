Политика В Украине впервые будут судить нардепа за "кнопкодавство": какое наказание его ждет

2021-05-25 17:40

В Украине завершено досудебное расследование дела по обвинению народного депутата в кнопкодавстве. В Генпрокуратуре не называют фамилию подозреваемого, но СМИ сообщили, что это - Владислав Поляк. Ему грозит штраф до 85 000 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф".

Во вторник, 25 мая, на сайте Офиса Генерального прокурору появился пресс-релиз о завершении досудебного расследования и направлении в суд обвинительного акта в отношении народного депутата Украины IХ созыва. Его обвиняют в умышленном совершении голосования вместо другого нардепа на заседании Верховной Рады Украины.

Установлено, что подозреваемый в феврале 2020 во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании ВР Украины неоднократно нажимал кнопку голосования вместо коллеги.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось Главным следственным управлением ГБР.

В феврале текущего года "РБК-Украина" сообщала, что письменное уведомление о подозрении было направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства Владислава Поляка и на его электронную почту, так как парламентарий проигнорировал вызов Офиса Генпрокурора.

Отметим, что закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство" вступил в силу 16 января 2020 года. Законом установлена уголовная ответственность за совершение народным избранником голосования на заседании Совета вместо другого депутата ВР и определено наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 000 гривен).