Спорт Украинская Премьер-лига назвала дату начала сезона 2021-2022

2021-05-25 21:20

Новый сезон украинской Премьер-лиги по футболу должен начаться 24 июля, тогда же состоится матч за Суперкубок Украины.

Об этом сообщил Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в интервью fanday.net.

По его словам на сегодняшний день сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом.

«Базовая дата начала сезона - 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины. Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат. Исключение будет касаться только участников Суперкубка, Динамо и Шахтера. Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самими клубами», - сказал Дикий.

Также директор УПЛ добавил, что рассматривается несколько вариантов для проведения нового сезона 2021-2022. В приоритете – Одесса и Киев.

Стоит напомнить, что в 2020-м матч за Суперкубок состоялся в Киеве на НСК «Олимпийский», в 2019-м в Одессе на стадионе «Черноморец».