Экономика В Украине запретили импорт электроэнергии со стороны России и Беларуси

2021-05-26 13:24

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг до октября запретила импорт электроэнергии в Украину со стороны России и Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк объяснил, почему запрет вводится временно.

"При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", - сказал он.

По его словам, скорее всего, ограничения продлят и после 1 октября.

На запрете импорта настаивало Минэнерго, уверяя, что покупка энергии в этих странах противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.

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Почему банки активно переводят украинцев на онлайн-кредиты 2021-05-26 10:03
Оформить на удалёнке: Когда в украинских банках появится возможность дистанционной идентификации 2021-05-21 10:41
Нацбанк перед выходными обновил курсы основных валют - по чем сегодня доллар и евро 2021-05-21 08:26