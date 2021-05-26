Экономика В Украине запретили импорт электроэнергии со стороны России и Беларуси

2021-05-26 13:24

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг до октября запретила импорт электроэнергии в Украину со стороны России и Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк объяснил, почему запрет вводится временно.

"При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", - сказал он.

По его словам, скорее всего, ограничения продлят и после 1 октября.

На запрете импорта настаивало Минэнерго, уверяя, что покупка энергии в этих странах противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.