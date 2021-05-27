Коронавирус Чем отличается иммунитет у переболевших коронавирусом и вакцинированных граждан

2021-05-27 11:39

Главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград считает, что иммунитет от перенесенной коронавирусной болезни сильнее, чем от прививки и более устойчив к инфекции.

Медик сообщила, что согласно новым исследованиям, после перенесенного коронавируса у человека иммунитет сохраняется от года и дольше, сообщает Апостроф.

"Это касается любой инфекции, не только ковида. Естественный иммунитет всегда гораздо эффективнее искусственного. Вакцина - это вакцина. А возбудитель переформатирует гуморальный иммунный ответ и клеточный, и влияет на специфический блок иммунитета - это очень важно при вирусной инфекции. Поэтому люди лучше защищены после болезни", - заявила Наталья Виноград.

По словам доктора, вакцина защищает лишь от одного штамма коронавируса.

"Насколько она будет защищать организм от других штаммов - неизвестно. А когда вырабатывается комплексный иммунитет, тогда весь организм перестраивается на защиту от инфекции. Поэтому постинфекционный иммунитет намного эффективнее после любых заболеваний", - отметила специалист.