Спорт Главный тренер "Вильерреала" Унаи Эмери прокомментировал победу в Лиге Европы

2021-05-27 10:03

Главный тренер "Вильерреала" Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в Лиге Европы. Об этом сообщает сайт УЕФА.

"Я счастлив. Игроки очень упорно работали весь сезон ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся "Вильярреалом". Я считаю, что мы заслужили победу. Мы играли против "Манчестер Юнайтед", но мы были очень конкурентоспособны.

"Вильярреал" уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться участием в этом турнире. Я хочу побеждать в Лиге Европы, но я хочу и играть в Лиге чемпионов. Завтра мы насладимся моментом вместе с нашими семьями и болельщиками", – рассказал Эмери.

Напомним, "Вильярреал" обыграл в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти, в которой все полевые игроки забили, а судьбу матча решил неудачный удар голкипера МЮ Де Хеа.