Коронавирус Джо Байден приказал разведке США за 90 дней выяснить реальные причины пандемии коронавируса

2021-05-27 12:40

Президент США Джо Байден приказал сотрудникам разведки США "удвоить" свои усилия по расследованию причин пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Associated Press.

Он попросил спецслужбы США предоставить отчет по данному вопросу в течение 90 дней. Президент поручил национальным лабораториям США оказать помощь в расследовании, которое будет включать проверку теорий о происхождении вируса. В частности, спецслужбам предстоит подготовить список конкретных запросов для правительства Китая, чтобы выяснить возник ли коронавирус в результате утечки из лаборатории, либо же из-за контакта людей с инфицированными животными.

"Соединенные Штаты также будут продолжать работать с единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и уликам", - сказал Байден.

Напомним, республиканцы, в том числе бывший президент Дональд Трамп, поддерживают гипотезу о том, что коронавирус возник в результате аварии в китайской лаборатории, а не естественным образом, посредством контакта человека с инфицированным животным в Ухане.

В марте ВОЗ заявила, по результатам совместных с Китаем исследований происхождения Covid-19, что коронавирус передался от летучих мышей человеку через другое животное. Специалисты Всемирной организации здравоохранения связывали появление коронавируса с торговлей животными в Китае.