Коронавирус Военные фиксируют нарушения отвода войск

2021-05-27 19:20

Наблюдатели ежедневно фиксируют в трех районах российских военных, в частности, в сопровождении гражданских лиц в медицинских костюмах.

Сепаратисты нарушают условия и порядок разведения сил на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 27 мая.

Патрули наблюдателей ежедневно фиксируют в этих районах членов вооруженных формирований РФ, в частности, в сопровождении гражданских лиц в медицинских костюмах. Также там фиксируют перемещения автомобилей.

С начала мая зафиксировали 304 человека, в разное время находившихся в пятикилометровой зоне вокруг участков разведения. При этом 188 человек находились непосредственно на участках разведения.

Также с января 2021 года у КПВВ Золотое сепаратисты разместили контейнеры неизвестного назначения. Были зафиксированы случаи дооборудования сепаратистами позиций в непосредственной близости от районов разведения.

По информации украинских военных, сопутствующей составляющей нарушений на участках разведения является глушение сепаратистами полетов БПЛА Миссии ОБСЕ во время заблаговременно анонсированных и планируемых полетов над этими районами.

Наконец, в штабе подчеркнули, что сепаратисты прибегают к искусственному обострению обстановки вблизи участка разведения и увеличивают количество нарушений режима прекращения огня, провоцируя подразделения ВСУ открывать ответный огонь. Они также блокируют работу КПВВ Золотое и Счастье, пытаясь давить таким образом на Украину на заседаниях ТКГ.

Напомним, что ранее на Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ. Противник прицельно обстреливал позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское.

Накануне в зоне ООС зафиксировали девять обстрелов, потерь нет. Сепаратисты активно применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 80 мм.