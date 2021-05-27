Спорт Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен

2021-05-27 21:40

В четверг, 27 мая на заседании правления UEC, было принято решение отменить чемпионата Европы по велотреку в Минске. Данное решение было принято из-за текущей международной ситуации.

«На заседании правления UEC, которое состоялось сегодня в штаб-квартире в Лозанне в Швейцарии, были приняты важные решения относительно сезона 2021 года и инициатив континентальной конфедерации на следующие четыре года. В свете текущей международной ситуации правление приняло решение отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года», - говорится в сообщении.

При этом президент организации Энрико Делла Каса добавил, что уже начался поиск альтернативного решения, которое позволит гонщикам из наших 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона.

Также во время этого заседания были представлены и одобрены проекты различных комиссий UEC, такие как Кубок Европы по велокроссу в молодежных категориях: 15/16 лет, юниоры и до 23 лет, который также начнется со следующего зимнего сезона.