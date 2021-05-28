Коронавирус В Ужгородской городской больнице закрывают "ковидное" отделение за ненадобностью

2021-05-28 13:02

Отделение для лечения больных коронавирусом, созданное в Ужгородской городской клинической больнице, с июня будет ликвидировано в связи со снижением заболеваемости.

Об этом сообщил директор КНП "Центральная городская клиническая больница" Иван Курах.

"Ситуация, к счастью, стабилизировалась, количество больных коронавирусом, в том числе и тяжелых больных, уменьшилось. Из 190 коек, отведенных для лечения больных Covid-19, сегодня заняты 10", - объяснил Курах.

По его словам, реаниматологи, которые работали в "ковидном" отделении, будут переведены в отделении неотложной помощи. Отделения, перепрофилированные под лечение коронавируса, вернутся к привычной работе.