Коронавирус На стадионе Арена Львов 29 мая откроется центр массовой вакцинации населения

2021-05-28 18:33

Во Львове на стадионе Арена Львов в субботу откроется центр вакцинации населения от коронавируса. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек, зарегистрированных в очереди в приложении Дія. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

По его словам, в первую очередь будут вакцинировать лиц старше 60 лет. В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), другие две – после обеда (15:00-19:00). Прививки будут проводить китайской вакциной CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек, – написал губернатор.

Профильным департаментом ОГА совместно с управлением здравоохранения Львовского городского совета создана группа специалистов, которые будут обзванивать жителей города и области.

За соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 (ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т.д.) будут следить ответственные лица и волонтеры.