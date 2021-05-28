Мир видео Беспилотный вертолет NASA едва не разбился на Марсе - стала известна причина

2021-05-28 17:29

Беспилотный вертолет Ingenuity совершил шестой испытательный полет на Марсе, во время которого произошел сбой в нацигационной системе, сообщает NASA.

Планировалось, что Ingenuity поднимется на высоту 10 метров, со скоростью 4 м/с пролетит 150 метров на юго-запад, затем переместится на 15 метров на юг, 50 метров на северо-восток и приземлится.

В NASA утвержают, что первые 150 метров проблем не было, но потом Ingenuity начал корректировать скорость и раскачиваться до конца полета. Перед посадкой он отклонился по крену и тангажу более чем на 20 градусов.

Как выяснили в агентстве, через 54 секунды после взлета произошел сбой в конвейере изображений, передаваемых навигационной камерой. Этот сбой привел к потере одного навигационного изображения и к тому, что все последующие изображения были с неточными временными метками. В результате алгоритм навигации работал на основе неверных данных.

Несмотря на этот сбой, Ingenuity смог продолжать полет и безопасно приземлился примерно пяти метров от предполагаемого места посадки. Несмотря на это, шестой полет вертолета на Марсе в NASA считают успешным.