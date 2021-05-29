Спорт Комитет УЕФА утвердил отмену правила выездного гола

2021-05-29 14:00



Многолетнее правило вскоре будет отменено.

Комитет по клубным соревнованиям УЕФА утвердил отмену правила выездного гола, сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

Для того, чтобы решение вступило в силу, его должен одобрить исполнительный комитет УЕФА.

Правило выездного гола впервые было введено УЕФА в сезоне-1965/66. Согласно нему, если в двухматчевом противостоянии в еврокубках общий счет забитых мячей по результатам двух матчей равный, то победителем пары становится команда, забившая больше голов на поле соперника.

Планируется, что правило выездного гола не будет действовать в овертайме, а в основное время двухматчевого противостояния все останется неизменным.