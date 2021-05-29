Коронавирус "До 50 тысяч": украинцам готовятся повысить выплаты, кто получит деньги

2021-05-29 14:30

В Украине хотят увеличить до 50 000 гривен помощь при рождении ребенка

Соответствующий проект закона приняло правительство.

Документ также предусматривает, что выплаты будут проводиться частями. Четверть от суммы родители смогут получить единовременно сразу после появления малыша, а остальная сумма будет выплачиваться равными частями в течение следующих трех лет.

Чтобы проект закона вступил в силу Верховная Рада. Если это произойдет, то выплаты при рождении ребенка увеличат уже с 1 января 2022 года.

Сейчас в Украине средний размер пособия по беременности и родам составляет 34,4 тыс. гривен. В 2020 году Фонд социального страхования Украины профинансировал 4,9 миллиарда гривен для более 42 тысяч украинок, которые работают, находящихся в декретном отпуске в течение прошлого года.

Напомним, ранее был принят был принят закон, согласно которому отпуск при рождении может брать любой из родителей.

Вводится также новый вид одноразового отпуска продолжительностью до 14 календарных дней — при рождении ребенка. Он оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает.

А отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста теперь может брать любой из родителей.