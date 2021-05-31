Новый глава МОЗ Украины пояснил, почему пробуксовывает вакцинация

Темпы вакцинации в Украине зависят от количества завезенных на территорию страны вакцин, заявил в интервью на ТВ новый министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы не можем, ее сейчас нет в том достаточном количестве, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть", - пояснил Ляшко.
По его словам, сейчас в стране есть полтора миллиона доз вакцины "Coronavac", полмиллиона "Pfizer" пришло, полмиллиона еще ожидается.
Также, отметил Ляшко, еще полмиллиона в рамках Covax Украина может получить 7 июня.
"Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneka. Уже в июне у нас должно быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок", - сообщил министр.