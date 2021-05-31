Коронавирус Новый глава МОЗ Украины пояснил, почему пробуксовывает вакцинация

2021-05-31 10:22

Темпы вакцинации в Украине зависят от количества завезенных на территорию страны вакцин, заявил в интервью на ТВ новый министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы не можем, ее сейчас нет в том достаточном количестве, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть", - пояснил Ляшко.

По его словам, сейчас в стране есть полтора миллиона доз вакцины "Coronavac", полмиллиона "Pfizer" пришло, полмиллиона еще ожидается.

Также, отметил Ляшко, еще полмиллиона в рамках Covax Украина может получить 7 июня.

"Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneka. Уже в июне у нас должно быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок", - сообщил министр.

 

 

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