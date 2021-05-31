Спорт Кубок Америки проведут в Бразилии

2021-05-31 19:20



Турнир будет сыгран в запланированные сроки.

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о том, что Кубок Америки-2021 пройдет в Бразилии.

Турнир будет проведен в запланированные даты – с 11 июня по 10 июля.

Сейчас КОНМЕБОЛ занимается организацией проведения турнира, ведь необходимо выбрать города и стадионы для поединков.

Напомним, изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако Колумбии запретили проводить из-за политической ситуации в стране, а у Аргентины - из-за распространения коронавируса.

Напомним, прошлым победителем Кубка Америки стала Бразилия, которая в финале обыграла Перу (3:1).