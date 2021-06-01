Коронавирус В Украине за сутки удвоилось число новых случаев заражения - ситуация по областям

2021-06-01 09:21

В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев заражения коронавирусом, среди них - 91 ребенок и 56 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за последние 24 часа в больницы попали 579 человек, недуг побороли 12 085 человек. От вируса за сутки скончалось 163 украинца. С начала пандемии вирус унес жизни 50 699 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; проведено ПЦР-тестов 10 207 245.

Число новых случаев заражения в областях:

  • Винницкая область - 29
  • Волынская область - 53/125
  • Днепропетровская область - 137
  • Донецкая область - 88
  • Житомирская область - 31
  • Закарпатская область - 15
  • Запорожская область - 176
  • Ивано-Франковская область - 33
  • Киев - 434
  • Киевская область - 138
  • Кировоградская область - 13
  • Луганская область - 57
  • Львовская область - 111
  • Николаевская область - 72
  • Одесская область - 66
  • Полтавская область - 115
  • Ровенская область - 117
  • Сумская область - 35
  • Тернопольская область - 32
  • Харьковская область - 84
  • Херсонская область - 23
  • Хмельницкая область - 44
  • Черкасская область - 89
  • Черновицкая область - 61
  • Черниговская область - 84
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