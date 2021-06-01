Коронавирус В Украине за сутки удвоилось число новых случаев заражения - ситуация по областям

2021-06-01 09:21

В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев заражения коронавирусом, среди них - 91 ребенок и 56 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за последние 24 часа в больницы попали 579 человек, недуг побороли 12 085 человек. От вируса за сутки скончалось 163 украинца. С начала пандемии вирус унес жизни 50 699 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; проведено ПЦР-тестов 10 207 245.

Число новых случаев заражения в областях: