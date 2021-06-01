В Украине за сутки удвоилось число новых случаев заражения - ситуация по областям
2021-06-01 09:21
В Украине за сутки зафиксировано 2 137 новых случаев заражения коронавирусом, среди них - 91 ребенок и 56 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, за последние 24 часа в больницы попали 579 человек, недуг побороли 12 085 человек. От вируса за сутки скончалось 163 украинца. С начала пандемии вирус унес жизни 50 699 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; проведено ПЦР-тестов 10 207 245.
Число новых случаев заражения в областях:
- Винницкая область - 29
- Волынская область - 53/125
- Днепропетровская область - 137
- Донецкая область - 88
- Житомирская область - 31
- Закарпатская область - 15
- Запорожская область - 176
- Ивано-Франковская область - 33
- Киев - 434
- Киевская область - 138
- Кировоградская область - 13
- Луганская область - 57
- Львовская область - 111
- Николаевская область - 72
- Одесская область - 66
- Полтавская область - 115
- Ровенская область - 117
- Сумская область - 35
- Тернопольская область - 32
- Харьковская область - 84
- Херсонская область - 23
- Хмельницкая область - 44
- Черкасская область - 89
- Черновицкая область - 61
- Черниговская область - 84