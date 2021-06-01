Коронавирус ВОЗ вводит новую систему обозначения мутаций коронавируса

2021-06-01 14:00

Всемирная организация здравоохранения заявила о введении новой системы обозначения мутаций коронавируса. Штаммы будут различать по буквам греческого алфавита, вместо названий по местности, где они впервые были обнаружены. 

"Страны и агентства должны использовать легко произносимые и не стигматизирующие обозначения для вариантов вируса, вызывающих интерес (VOI) и вариантов, вызывающих беспокойство (VOC). В настоящее время группа экспертов, созданная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Alpha, Beta, Gamma, что будет легче и практичнее для обсуждения ненаучной аудиторией", - сообщается на сайте ВОЗ.

В частности, ВОЗ предложила назвать "британский штамм" B.1.1.7 как Alpha, а "южноафриканский" B.1.351 - Beta, "бразильский" P.1 — Gamma, и "индийский" B.1.617.2 — Delta.

"Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за обнаружение и сообщение о вариантах", - написала в понедельник в Twitter технический руководитель ВОЗ по борьбе с Covid-19 Мария Ван Керхове.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кипр закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов

2021-05-31 20:40

Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса

2021-05-30 10:30

Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса

2021-05-29 11:00

В Украине от коронавируса умерло более 150 человек за сутки: статистика на 29 мая

2021-05-29 10:30

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине запретили пластиковые пакеты: что ждет нарушителей, детали нового закона

2021-06-01 17:20

​Турция вернула ПЦР-тесты для украинцев: кому и когда нужно сдавать

2021-06-01 17:00

На лето Минздрав может ослабить карантинные ограничения

2021-06-01 15:04

ВОЗ вводит новую систему обозначения мутаций коронавируса

2021-06-01 14:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине запретили пластиковые пакеты: что ждет нарушителей, детали нового закона 2021-06-01 17:20
​Турция вернула ПЦР-тесты для украинцев: кому и когда нужно сдавать 2021-06-01 17:00
На лето Минздрав может ослабить карантинные ограничения 2021-06-01 15:04
ВОЗ вводит новую систему обозначения мутаций коронавируса 2021-06-01 14:00