Коронавирус ВОЗ вводит новую систему обозначения мутаций коронавируса

2021-06-01 14:00

Всемирная организация здравоохранения заявила о введении новой системы обозначения мутаций коронавируса. Штаммы будут различать по буквам греческого алфавита, вместо названий по местности, где они впервые были обнаружены.

"Страны и агентства должны использовать легко произносимые и не стигматизирующие обозначения для вариантов вируса, вызывающих интерес (VOI) и вариантов, вызывающих беспокойство (VOC). В настоящее время группа экспертов, созданная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Alpha, Beta, Gamma, что будет легче и практичнее для обсуждения ненаучной аудиторией", - сообщается на сайте ВОЗ.

В частности, ВОЗ предложила назвать "британский штамм" B.1.1.7 как Alpha, а "южноафриканский" B.1.351 - Beta, "бразильский" P.1 — Gamma, и "индийский" B.1.617.2 — Delta.

"Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за обнаружение и сообщение о вариантах", - написала в понедельник в Twitter технический руководитель ВОЗ по борьбе с Covid-19 Мария Ван Керхове.