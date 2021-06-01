Коронавирус ​Турция вернула ПЦР-тесты для украинцев: кому и когда нужно сдавать

2021-06-01 17:00

С 1 июня до 30 июня Турция вернула требование по прохождению ПЦР-тестов для пассажиров из Украины, которое было отменено с 15 мая.

Это зафиксировано в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21, передает avianews.

Новые правила начнут действовать уже со 2 июня.

Теперь пассажир должен пройти ПЦР-тест перед вылетом в Турцию. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 72 часов.

В качестве альтернативы допускают экспресс-тест на антиген коронавируса. Но срок его действия короче — с момента взятия образца на анализ до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 48 часов.

Анализы на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют официальный документ об этом. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Тест на коронавирус могут не делать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны, а также экипажи самолетов.