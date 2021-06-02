Экономика Жилье в долг: когда в Украине станут доступными ипотечные кредиты

2021-06-02 08:38

Банкиры говорят, что в Украине постепенно оживет кредитование покупки жилья. Но "халявной" ипотеки без первоначального взноса и под минимальную ставку, как было до кризиса 2008 года, в ближайшее время не будет.

«Если на старте (в марте 2020-го.) мы требовали 40% первоначального взноса, то сейчас – 30%. Фиксированная ставка снизилась с 12% годовых до 10%. Мы сделали условия кредитования более лояльными. Мы смотрим на то, что делают наши коллеги, и стараемся соответствовать рынку: за это время конкуренция усилилась», – рассказал заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев в проекте «50 ведущих банков Украины – 2021».

Банкир отметил, что ипотеки без первоначального взноса и под минимальную ставку в ближайшее время не будет: размер первоначального взноса вряд ли опустится ниже 20%.

"В 2021 году Правэкс Банк планирует выдать 1 млрд грн кредитов, из них примерно 450-500 млн грн – это ипотека. «При этом уровень согласованных заявок будет гораздо выше. В прошлом году мы согласовали ипотечных кредитов на 588 млн грн, а выдали только 300 млн грн. По нашей статистике, из десяти согласованных кредитов около четырех-пяти выдается в течение месяца, около двух-трех – в ближайшие два-три месяца и еще два-три кредита исчезают и не выдаются вообще», – рассказал Семен Бабаев.

Это могут быть заявки, которые клиенты оставили, чтобы понять, смогут ли они получить кредит, или же заемщик не может найти подходящий вариант недвижимости, или другой банк предложил более выгодные условия.

«В целом спрос на ипотеку может вырасти на 30-40%: уже сейчас в Киеве сумма платежа по кредиту равна арендной плате за аналогичную квартиру. Когда суммы этих двух платежей сравниваются, спрос на ипотеку начинает расти», – считает топ-менеджер.

Эксперты прогнозируют, что настоящий бум кредитования недвижимости ожидается через год. Так, в прошлом году темпы роста рынка ипотечного кредитования оставались высокими, несмотря на коронакризис – с июля объемы новых выдач превышали доковидные уровни.

"В 2020-м банки предоставили украинцам ипотечных кредитов на 3,8 млрд грн (+36%). При этом шесть игроков выдали 91% всех новых ипотечных кредитов (3,3 млрд грн), а их доля на рынке по объему валовой гривневой ипотеки выросла до 70%.

С учетом погашения ранее выданных кредитов портфель гривневого ипотечного кредитования в 2020 году вырос на 3 млрд грн – до 13,6 млрд грн. При этом чистые гривневые кредиты населению в III квартале впервые за последние годы росли медленнее (+3,9%), чем ипотека (+6,9%).

В 2021-м дополнительный толчок ипотечному кредитованию даст государственная программа «Доступная ипотека 7%». Поэтому именно ипотечные кредиты в этом году должны стать драйвером роста кредитных портфелей.

"2021-й – это финальный подготовительный год, а 2022-й станет годом большого роста ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках", – уверен член правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Источник: Finclub.net