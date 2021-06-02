Политика В Раду внесли законопроект Зеленского об олигархах. Его обозначили как неотложный

2021-06-02 22:00

В среду, 2 июня, законопроект об олигархах, инициатором которого выступил президент Украины Владимир Зеленский, внесли в Верховную Раду Украины.

Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

Текста "Проекта Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на сайте пока нет. Законопроект обозначен как президентом как неотложный.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский предложил разработать закон о статусе олигархов и ввести против них санкции. Принимать решение о признании лица таковым будет СНБО. Тех, кто попадет в реестр "олигархов" обяжут продать свои медиа несвязанному с ним человеку с безупречной репутацией или же перестать освещать в них политическую информацию.