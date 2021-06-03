Политика Кого и как в Украине будут признавать олигархом - стали известны четкие критерии

2021-06-03 14:42

Олигархов в Украине будет определять только СНБО. Соответствующий пункт президент Украины Владимир Зеленский прописал в своем законопроекте № 5599 о деолигархизации.

Решение о признании человека олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Отмечается, что "целью этого закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защита демократии, обеспечение государственного суверенитета и избежания случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информацией для получения доступа к ресурсам, принадлежащим на праве собственности украинскому народу".

Признают олигархами и включат в реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни всех, кто соответствует минимум трем из четырех критериев:

  • участвовать в политической жизни;
  • иметь значительное влияние на средства массовой информации;
  • быть конечным бенефициарным владельцем монополии;
  • иметь подтвержденную стоимость активов, которая превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
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