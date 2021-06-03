Спорт Названо место проведения матча за Суперкубок Украины

2021-06-03 19:40

Украинская ассоциация футбола утвердила место проведения матча за Суперкубок, в котором будут участвовать чемпион и победитель Кубка Украины киевское «Динамо» и обладатель серебряных медалей донецкий «Шахтер».

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Матч за трофей пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Игра состоится 24 июля.

Стоит заметить, что стадион «Олимпийский» на данный момент является домашней ареной и для «Динамо», и для «Шахтера».

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