Спорт Названо место проведения матча за Суперкубок Украины

2021-06-03 19:40

 

Украинская ассоциация футбола утвердила место проведения матча за Суперкубок, в котором будут участвовать чемпион и победитель Кубка Украины киевское «Динамо» и обладатель серебряных медалей донецкий «Шахтер».

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Матч за трофей пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Игра состоится 24 июля.

Стоит заметить, что стадион «Олимпийский» на данный момент является домашней ареной и для «Динамо», и для «Шахтера».

Ранее мы сообщали, что главный тренер сборной Украины назвал окончательный состав команды, которая отправится на Евро-2020 по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Также мы писали, что форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро переходит в каталонскую «Барселону». Контракт с ним подпишут на два года.

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