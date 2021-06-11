Мир В Турции нашли залежи золота стоимостью более миллиарда долларов

2021-06-11 19:28

На востоке Турции нашли залежи золота стоимостью более миллиарда долларов.

Об этом заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк на открытии новой шахты, трансляцию церемонии чиновник провел в Twitter.

По заявлению Варанка, в районе деревни Моллакара провинции Агры золотодобывающая компания Koza Altin нашла крупные залежи цветных металлов. В новой шахте обнаружены запасы в 20 тонн золота стоимостью 1,2 миллиарда долларов и 3,5 тонны серебра на 2,8 миллиона долларов, уточнил министр.

Объем инвестиций в добычу золота в Турции за последнее десятилетие вырос на четверть. В 2020 году страна добыла 42 тонны драгметалла из 18 шахт, в 2021 году турецкие горнодобывающие компании ставят себе планку в 45 тонн. По прогнозу правительства, ежегодный уровень добычи достигнет значения в 100 тонн в ближайшую пятилетку.

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В Турции нашли залежи золота стоимостью более миллиарда долларов 2021-06-11 19:28
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Парламент одобрил обыски и арест депутата, которого подозревают в шпионаже в пользу России 2021-06-11 15:44