Политика Кулеба заявил, что Украина может "сделать больно" Лукашенко

2021-06-05 12:30

Украина сделает самопровозглашенному президенту Беларуси "больно", если он пригласит в Минск для допроса Романа Протасевича боевиков "ЛНР".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1".

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. И особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду сыпать угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одна из таких вещей", - подчеркнул дипломат.

Он пообещал, что Украина будет "действовать взвешенно", поскольку не хочет никаких войн с Беларусью – ни торговой, ни политической. "Это близкая нам страна, мы заботимся о белорусском народе", - добавил глава МИД.

Однако, по его словам, "Александр Лукашенко по сути не оставляет нам выбора, толкает нас к тому, чтобы мы реагировали на его действия. Если ваш сосед бьет жену, и вы через стену постоянно слышите ее крики и мольбы о помощи, вы не можете делать вид, что ничего не произошло. Вот у нас сейчас такая же ситуация с Беларусью", - сказал он.

Кулеба напомнил, что сейчас отношения между Украиной и Беларусью поставлены на паузу в связи с непризнанием результатов выборов президента 2020 года.

"У нас есть посольство. Их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет, потому что страна не признала Лукашенко", - заявил глава украинского МИД.