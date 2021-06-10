Спорт 11 июня стартует Евро-2020: на какие сборные сегодня делают основные ставки букмекеры

2021-06-10 10:41

11 июня начнется чемпионат Европы по футболу, на котором сыграют лучшие национальные сборные континента.

Главным фаворитом континентального первенства считаются французы. На их победу букмекеры дают коэффициент 5,00. Не намного больше можно заработать, если победу на Евро одержит сборная Англии - коэфф. 5,80. Третьим фаворитом является сборная Бельгии, на которую дают коэффициент 6,50.

Сборная Украины в букмекерском списке фаворитов Евро заняла 11-е место. Шансы подопечных Шевченко оцениваются наравне со сборной Турции - 46,00.

Фавориты Евро-2020 по мнению букмекеров: